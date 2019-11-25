Дзюдоисты из Мордовии завоевали медали турнира в Йошкар-Оле

Дзюдоисты из Мордовии успешно выступили на межрегиональных соревнованиях.

23 ноября в Йошкар-Оле прошел межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 годов рождения. Мордовию на данных соревнованиях представляли спортсмены клуба «Боец», которые завоевали три медали.

Золотую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Андрей Потапов, Иван Потапов в этой же категории занял второе место, а Ринард Курмакаев стал обладателем бронзовой медали в весе до 50 кг.

По информации пресс-службы министерства спорта, туризма и молодежной политики Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru