В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Атяшево

В Мордовии разыскивается житель Атяшево, который два года назад пропал без вести.

Шаев Валерий Павлович 1950 года рождения, являющийся жителем Атяшево, 15 июля 2017 года ушел из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в синюю рубашку с длинными рукавами и брюки серого цвета

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска.

Источник: vk.com/poisk_13region