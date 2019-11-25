В Рузаевке пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Рузаевке 76-летняя пенсионерка пострадала по причине падения в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел днём 24 ноября. По предварительной информации, 53-летний гражданин, который находился за рулем автобуса марки ГАЗ, во время движения по улице Титова резко затормозил, в результате чего в салоне транспортного средства упала 76-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф