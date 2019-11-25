На одной из улиц Саранска был ранен полицейский

В Саранске сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения на полицейского.

Инцидент произошел 25 ноября на улице Республиканской. Сотрудник полиции, находившийся за рулем служебного транспортного средства, заметил, что мужчина размахивает ножом перед припаркованным автомобилем, в салоне которого в тот момент были люди. Страж порядка вышел на улицу. Мужчина, размахивавший холодным оружием, ударил полицейского ножом в область кисти руки.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: mordovia.sledcom.ru