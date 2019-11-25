В Торбеевском районе в ДТП пострадали два человека

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 23 ноября на 114-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», по причине превышения скорости потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство вылетело в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки и его 38-летний пассажир были госпитализированы в ГБУЗ «Торбеевская межрайонная больница».

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Источник: гибдд.рф