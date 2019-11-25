В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

ДТП произошло утром 23 ноября на территории Пролетарского района города. На улице Титова 40-летний водитель автомобиля марки ВАЗ допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения. На встречной полосе указанная машина столкнулась с автомобилем марки «Тойота».

Водитель ВАЗа доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи. 49-летний мужчина, управлявший иномаркой, и его 16-летний пассажир были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф