В Ковылкинском районе опрокинулась иномарка

В Ковылкинском районе пострадал водитель опрокинувшейся иномарки.
Происшествие произошло утром 23 ноября на 66-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля марки Great Wall Hover, двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель иномарки доставлялся в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Также читайте о том, что в Мордовии ДТП унесло жизнь 56-летнего мужчины.
Источник: гибдд.рф