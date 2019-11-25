В Ковылкинском районе опрокинулась иномарка

В Ковылкинском районе пострадал водитель опрокинувшейся иномарки.

Происшествие произошло утром 23 ноября на 66-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля марки Great Wall Hover, двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель иномарки доставлялся в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф