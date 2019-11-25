В Саранске в ДТП пострадала 52-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 52-летняя женщина.

Происшествие произошло 23 ноября в Пролетарском районе города. 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», во время движения по улице Пролетарской не уступил дорогу автомобилю марки «Мазда», по причине чего транспортные средства столкнулись.

52-летней пассажирке «Лады» понадобилась медицинская помощь.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф