В Саранске пострадала 64-летняя женщина, упавшая в салоне троллейбуса

В Саранске 64-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне троллейбуса.

Инцидент произошел днём 24 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем троллейбуса, проезжая мимо дома №180, расположенного по адресу – улица Полежаева, совершила резкое торможение, по причине чего в салоне транспортного средства упала 64-летняя пассажирка.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф