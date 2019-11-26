Полицейские изъяли крупную партию марихуаны у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя.

В ходе проведения обыска в бане и доме 33-летнего жителя Саранска стражи порядка обнаружили и конфисковали марихуану массой более 4,6 кг. Мужчина заявил, что он выращивал, высушивал и измельчал наркотическое средство для собственного потребления. Семена конопли горожанин приобрел на одном из сайтов.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф