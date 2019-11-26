Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать недвижимость

В Саранске 55-летняя местная жительница, решившая продать недвижимость, была ограблена неизвестным мошенником.

Несколько дней назад 55-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о продаже комнаты. 23 ноября с женщиной связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести недвижимость и предложил перечислить предоплату. Под указанным предлогом горожанка сообщила якобы покупателю данные своей банковской карты. Спустя некоторое время с банковского счета женщины были похищены денежные средства в сумме 60 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф