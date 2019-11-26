В Саранске сотрудники полиции изъяли синтетические наркотики у 23-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 23-летнего молодого человека.

Поздним вечером 22 ноября сотрудники патрульно-постовой службы остановили возле автомагазина, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, 23-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой более 3,4 г. Парень сообщил, что приобрел запрещенные вещества на одном из сайтов.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

Ранее сообщалось о том, что полицейские изъяли крупную партию марихуаны у жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф