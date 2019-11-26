Полицейские изъяли героин у 28-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли героин у 28-летнего местного жителя.

22 ноября возле дома, расположенного по адресу – улица Пушкина, сотрудниками патрульно-постовой службы был остановлен ранее судимый житель Саранска 28-летнего возраста, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован героин массой 0,55 г.

Горожанин заявил, что приобрел героин на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф