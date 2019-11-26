На территории Мордовии завершились мероприятия в рамках акции «Юный пешеход»

В Мордовии завершились мероприятия в рамках акции под названием «Юный пешеход».

В период с 29 октября по 22 ноября в Саранске и районах Мордовии проводились мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пешеходов.

Беседы, акции и конкурсы проводились как с юными пешеходами, так и со взрослыми участниками дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД ежедневно несли службу вблизи образовательных организаций.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф