На территории Мордовии завершились мероприятия в рамках акции «Юный пешеход»

В Мордовии завершились мероприятия в рамках акции под названием «Юный пешеход».
В период с 29 октября по 22 ноября в Саранске и районах Мордовии проводились мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пешеходов.
Беседы, акции и конкурсы проводились как с юными пешеходами, так и со взрослыми участниками дорожного движения.
Инспекторы ГИБДД ежедневно несли службу вблизи образовательных организаций.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф