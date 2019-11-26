Полицейские изъяли самодельное оружие у жителя Рузаевского района

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельное огнестрельное оружие у местного жителя.

Недавно в полицию обратилась жительница села Мордовская Пишля. Гражданка сообщила о том, что её 52-летний односельчанин умышленно нанес повреждения принадлежащим ей овцам. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Для выяснения обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отделение полиции. Гражданин заявил, что он, используя подручные средства, выгонял овец односельчанки со своего двора. В ходе осмотра жилья мужчины стражи порядка обнаружили и конфисковали гладкоствольное дульнозарядное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы снарядами диаметром до 12 мм. Сельчанин пояснил, что самостоятельно изготовил обрез в 2016 году, а также отметил, что хранил его для личного пользования. Предполагается, что мужчина использовал оружие, когда выгонял овец.

Сельчанин был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф