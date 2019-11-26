Сотрудница МВД провела правовой урок в одной из школ Саранска

В Саранске заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Мордовии Татьяна Вихляева провела правовой урок в школе №24.

Сотрудница правоохранительных органов рассказала ученикам второго класса указанной школы о правах ребенка, объяснила, чем права отличаются от обязанностей, а также рассказала о том, почему нельзя нарушать права другого человека.

На примере популярных мультфильмов школьники разобрали ситуации, в которых нарушаются права сказочных персонажей, уяснив правила поведения в обществе.

Правовые уроки будут проводиться во всех школах Мордовии до 12 декабря.

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Источник: 13.мвд.рф