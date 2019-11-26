Жительница Саранска принесла в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отделения полиции №1 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от сотрудницы одного из банков города. Работница финансовой организации рассказала о том, что при проверке банкноты номиналом 5 тыс. рублей, поступившей от 61-летней горожанки, было установлено, что данная денежная купюра является фальшивой.

61-летняя жительница Саранска пояснила, что она пришла в банка, дабы перечислить деньги на счет своего сына. Купюры, которые были предъявлены кассиру, по словам горожанки, была получены в кассе другой финансовой организации при снятии денежных средств, находящихся на её вкладе.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф