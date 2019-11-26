В Мордовии осужденных навестили родственники

Осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях №№12 и 14, навестили близкие родственники.

Сотрудники указанных колоний провели экскурсии по территории учреждений, в ходе которых гости познакомились с условиями содержания своих близких.

В колонии №14 для родственников осужденных участниками художественной самодеятельности был показан праздничный концерт. Также было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли пообщаться с близкими.

Стоит отметить, что проведение подобных мероприятий способствует исправлению осужденных.

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Источник: 13.fsin.su