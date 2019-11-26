Общественники посетили одну из колоний Мордовии

Представители ОНК (общественная наблюдательная комиссия) Сергей Ямашкин и Руслан Мухаев посетили исправительную колонию №7 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители ОНК совершили обход указанного исправительного учреждения. Кроме того, общественники провели прием осужденных по личным вопросам.

Члены ОНК интересовалась у осужденных условиями содержания, медицинским обслуживанием, питанием, а также отвечали на задаваемые вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su