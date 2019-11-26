В Мордовии осудили водителя грузовика, устроившего ДТП

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении водителя грузового автомобиля, устроившего ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 23 января нынешнего года 35-летний гражданин, управлявший грузовиком марки «МАН», на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал», нарушив ПДД, допустил столкновение с легковым автомобилем марки ВАЗ-21114. Водитель легковушки получил телесные повреждения.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 1 года ограничения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru