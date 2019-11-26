В Кочкуровском районе прокуратура добилась проведения ремонта дороги

Прокуратура Кочкуровского района в судебном порядке добилась проведения ремонта дороги.

Сотрудники прокуратуры указанного района в ходе проверки деятельности администрации Подлесно-Тавлинского сельского поселения установили, что автомобильная дорога, проходящая по ул. Школьной на участке от ул. Московской до жилого дома №3, не соответствует требованиям ГОСТа.

Покрытие указанной дороги имело дефекты в виде выбоин, просадок и проломов, длина которых составляла более 15 см, а глубина была равна более 5 см.

В Октябрьский районный суд было направлено административное исковое заявление об обязывании администрации Подлесно-Тавлинского сельского поселения в течение пяти месяцев привести дорогу по ул. Школьной в соответствие с требованиями ГОСТа. Данное заявление было рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время упомянутая дорога отремонтирована.

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Источник: prokrm.ru