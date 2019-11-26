В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 56-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 56-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 25 ноября на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2104, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину, а затем врезалось в полуприцеп.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

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Источник: гибдд.рф