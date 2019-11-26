Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора аренды сооружений

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды сооружений коммунальной инфраструктуры.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды сооружений коммунальной инфраструктуры, заключенного между администрацией Торбеевского городского поселения и индивидуальным предпринимателем, и обязании возвратить имущество.

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал 5 лет, по причине чего его передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения, чего сделано не было.

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Источник: prokrm.ru