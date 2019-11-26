Экспорт промышленной продукции из Мордовии составил почти 200 миллионов долларов

В период с января про сентябрь нынешнего года в Мордовии экспорт промышленной продукции составил 197,2 млн долларов.

Рост обеспечивают поставки высокотехнологичной продукции, среди которой вагоны, фанера, вторичные алюминиевые сплавы, черные и цветные металлы. Продукция мордовских производителей поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны.

Экспорт товаров агропромышленного комплекса по результатам девяти первых месяцев нынешнего года составил 9,2 млн долларов.

По информации «Известий Мордовии».

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