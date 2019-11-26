В Мордовии выросли темпы жилищного строительства

В Мордовии в период с января по октябрь нынешнего года темпы строительства жилья выросли на 12,8%.

Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за отчетный период, составила 297,335 тыс. квадратных метров. Стоит отметить, что в данном случае не учитываются те дома, которые были построены на участках для садоводства.

На протяжении десяти первых месяцев нынешнего года в Мордовии строители сдали в эксплуатацию 3884 квартиры, что на 18,6% превышает прошлогодний показатель.

Поступления от продажи жилья физическим лицам за отчетный период выросли на 37,9%, составив 1,798 млрд рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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