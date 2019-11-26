В почтовых отделениях Мордовии появились точки самообслуживания

В почтовых отделениях Мордовии были оборудованы розничные точки самообслуживания.
Розничные точки самообслуживания появились в пяти отделениях Саранска, в двух отделениях связи, расположенных в Рузаевке, а также во всех районных центрах региона.
В ассортименте торговых точек имеются продукты питания, бытовая химия, предметы первой необходимости и сопутствующие товары.
Торговые точки работают в формате самообслуживания. Товары находятся в свободном доступе.
По информации «Известий Мордовии».
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