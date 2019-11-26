Мэр Саранска провел совещание из-за жалоб горожан на низкую температуру в квартирах

От жителей Саранска в течение нескольких последних дней поступают жалобы на низкую температуру в квартирах.

По причине наличия указанных жалоб глава администрации Саранска Пётр Тултаев утром 26 ноября встретился с директором АО «СаранскТеплоТранс» Дмитрием Воробьевым и главами районных администраций.

Дмитрий Воробьев сообщил, что в ближайшее время ситуация не ухудшится, а также отметил, что был провал по причине того, что системный оператор загрузил ТЭЦ-2 на максимальную нагрузку по электроэнергии. Также директор АО «СаранскТеплоТранс» сообщил, что температура подаваемого тепла будет увеличена.

Также Дмитрий Воробьев пояснил, что температура теплоносителя регулируется на основе прогноза погоды, передаваемого «СаранскТеплоТрансу». Гидрометцентр России является источником информации. Пётр Тултаев распорядился немедленно заключить договор с синоптиками, чтобы следить за прогнозом.

Главы районных администраций сообщили о недопоставке энергоресурса в многоквартирные дома.

По результатам совещания было принято решение о том, что уже сегодня представители управляющих компаний, районных администраций и ресурсоснабжающей организации снимут данные по температуре теплоносителя.

27 ноября состоится очередное совещание по рассматриваемым вопросам.

В связи с жалобами на недогрев от жителей Саранска поставщик ресурсов готов разбираться по каждому отдельному случаю и понять причины. По некоторым адресам уже работают теплоинспекторы, которые замеряют температуру в квартирах жильцов.

Ресурсоснабжающая организация обращает внимание, что согласно госту, в жилых комнатах температура должна быть не ниже плюс 18 градусов, в ванной комнате — не ниже плюс 25 градусов. В ночное время — с ноля до пяти часов утра — для жилых комнат допускаются отклонения температуры в меньшую сторону от нижней границы диапазона, которые составляют не более чем три градуса. Для угловых квартир минимальная температура в жилых комнатах должна быть не ниже плюс 20 градусов.

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Источник: adm-saransk.ru