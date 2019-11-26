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ГИБДД предупреждает водителей Мордовии об ухудшении погодных условий

ГИБДД предупреждает водителей Мордовии об ухудшении погодных условий

Сотрудники ГИБДД предупреждают автомобилистов Мордовии об ухудшении погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что уже 29 ноября на территории республики будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега. Сотрудники ГИБДД по этой причине призывают автомобилистов помнить про дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности предотвратить ДТП.

Пешим участникам дорожного движения следует помнить о том, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается.

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Источник: гибдд.рф