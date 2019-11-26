ГИБДД предупреждает водителей Мордовии об ухудшении погодных условий

Сотрудники ГИБДД предупреждают автомобилистов Мордовии об ухудшении погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что уже 29 ноября на территории республики будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега. Сотрудники ГИБДД по этой причине призывают автомобилистов помнить про дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, соблюдать безопасное расстояние и быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

Во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности предотвратить ДТП.

Пешим участникам дорожного движения следует помнить о том, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается.

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Источник: гибдд.рф