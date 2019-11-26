В Рузаевке 1 декабря пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В Рузаевке в скором времени пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

Указанное мероприятие пройдет 1 декабря. Местом проведения рассматриваемой ярмарки станет площадь 1000-летия. Жители Рузаевки смогут приобрести мясо, молоко, куриные яйца, сыры, колбасы, а также кондитерские изделия.

Ярмарка начнет свою работу в 07:00.

Стоит отметить, что жителям Рузаевки нравятся подобные мероприятия, поскольку они предоставляют возможность приобрести свежие и качественные продукты.

По информации «Известий Мордовии».

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