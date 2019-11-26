В Мордовии насмерть замерзла 92-летняя пенсионерка

В Ельниковском районе был обнаружен труп пропавшей без вести пенсионерки.

13 ноября 92-летняя Мария Саушкина, проживавшая в деревне Муравлянка указанного района, ушла из своего дома и не вернулась обратно. Сотрудники правоохранительных органов, а также кинологи со служебно-розыскными собаками, представители поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» и местные жители отправились на поиски пенсионерки.

Труп старушки был найден в лесополосе, расположенной возле кладбища. По предварительным данным, причиной смерти женщины стало переохлаждение.

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Источник: 13.мвд.рф