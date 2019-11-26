Владимир Волков вручил награды многодетным матерям

В Мордовии чествовали многодетных матерей.

Дом республики стал местом проведения торжественного мероприятия, посвященного многодетным матерям.

Женщинам были вручены дипломы многодетной матери первой, второй и третьей степеней. За заслуги в воспитании детей, большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций специальным дипломом были отмечены 20 многодетных семей.

Награды вручал глава Мордовии Владимир Волков. Руководитель региона отметил, что в республике вопросам материнства и детства, а также поддержки семьи традиционно уделяется особое внимание, результатом чего является рост числа многодетных семей. Владимир Волков заявил, что в настоящее время для властей первоочередной задачей является преодоление последствий демографического спада, имевшего место в 90-х годах прошлого века.

По информации «Известий Мордовии».

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