В Саранске в результате пожара серьезно пострадал мужчина

В Саранске мужчина устроил пожар, в результате которого сам и пострадал.

Происшествие произошло утром 26 ноября на улице Строительной. 41-летний гражданин менял топливный фильтр своего автомобиля. В определенный момент мужчина решил закурить. Упавший окурок спровоцировал возгорание топлива.

В итоге горожанин получил ожоги 20% тела. Медики диагностировали у мужчины ожоги головы, шеи, верхних и нижних конечностей, а также термоингаляционное поражение дыхательных путей.

По информации ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии насмерть замерзла 92-летняя пенсионерка.

Источник: 13.mchs.gov.ru