Безработная жительница Ковылкино фиктивно прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана

Жительница Ковылкино фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире двух граждан Таджикистана.

В августе нынешнего года 26-летняя безработная жительница Ковылкино фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире, расположенной в Саранске, двух граждан Таджикистана 1984 и 1985 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают местонахождение граждан Таджикистана.

По факту фиктивной регистрации иностранцев было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф