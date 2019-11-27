В Саранске был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 33-летний местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Недавно 30-летняя женщина в компании своих знакомых проводила время возле одного из домов, расположенных по адресу – проспект 50-летия Октября. В определенный момент мимо проходили два незнакомца, которые под надуманным предлогом устроили ссору с указанной компанией. Во время перепалки один из её зачинщиков похитил мобильный телефон упомянутой женщины, который лежал на скамейке. Вскоре после этого незнакомцы скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшая, обнаружив пропажу мобильного телефона, обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении кражи был задержан 33-летний житель Саранска. В ходе личного досмотра мужчины стражи порядка обнаружили похищенный мобильный телефон.

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Источник: 13.мвд.рф