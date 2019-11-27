В Мордовии пойдут под суд организаторы азартных игр

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении организаторов азартных игр.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с января 2017 года по январь текущего года четыре жительницы Саранска в арендуемом помещении, расположенном на территории Рузаевки, организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

В игровом клубе полицейские изъяли 10 игровых терминалов, компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, а также денежные средства на сумму 17,08 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении организаторов азартных игр находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф