В Саранске воспитанникам республиканского приюта рассказали о правах и обязанностях

На базе ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» состоялся круглый стол, приуроченный к празднованию Всемирного дня ребенка.

В указанном мероприятии приняли участие сотрудники отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску, заместитель председателя КДН и ЗП администрации Октябрьского района Саранска Елена Антясова, глава совета ветеранов УМВД РФ по Саранску Анатолий Кондратьев, а также судьи Октябрьского районного суда Саранска Людмила Куринова и Ирина Фомкина.

Ранее воспитанники указанного приюта приняли участие в конкурсе рисунков «Наши права», ознакомились с выставкой «Права и обязанности детей», а также подготовили вопросы по правам и правонарушениям, которые положили в специальный ящик. В большинстве случаев детей интересовали темы, связанные с ответственностью за различные правонарушения и преступления, за самовольные уходы, а также основания для лишения родительских прав.

Завершилось мероприятие концертом, который подготовили воспитанники приюта.

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Источник: 13.мвд.рф