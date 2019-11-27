В Саранске пропал без вести подросток

В Саранске сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском пропавшего без вести подростка.

Виктор Плужников 2002 года рождения, являющийся жителем Саранска, вечером 19 ноября ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что парень был одет в куртку цвета хаки с капюшоном серого цвета, трико серого цвета и кроссовки белого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого подростка, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф