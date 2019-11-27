Прокуратура Мордовии проведет открытый форум

Прокуратура Мордовии 28 ноября проведет открытый форум.

Указанный форум будет посвящен профилактике и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Итоги рассматриваемого обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с органами власти, правоохранительными органами и общественными институтами.

Мероприятие пройдет в историческом зале администрации Саранска (ул. Советская, д. 30).

Форум начнет свою работу в 10:00.

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Источник: prokrm.ru