Прокуратура Мордовии проведет открытый форум

Прокуратура Мордовии 28 ноября проведет открытый форум.
Указанный форум будет посвящен профилактике и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Итоги рассматриваемого обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с органами власти, правоохранительными органами и общественными институтами.
Мероприятие пройдет в историческом зале администрации Саранска (ул. Советская, д. 30).
Форум начнет свою работу в 10:00.
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Источник: prokrm.ru