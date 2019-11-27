Прокуратура Ромодановского района провела мероприятие по правовому просвещению граждан

В Ромодановском районе сотрудники прокуратуры в рамках деятельности по правовому просвещению провели встречу с трудовым коллективом ООО «Европак».

Работникам указанного предприятия были разъяснены нормы действующего трудового законодательства, а также полномочия прокурора по защите трудовых прав граждан.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности работников во время исполнения трудовых обязанностей.

Также сотрудники прокуратуры ответили на вопросы работников предприятия.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru