В одной из колоний Мордовии был произведен капитальный ремонт отряда

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии после капитального ремонта был открыт отряд, в котором содержатся осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя.

В здании отряда имеются все необходимые помещения, среди которых комната воспитательной работы, кабинет начальника отряда, спальные помещения, помещение для хранения личных вещей осужденных, приема пищи, санузел.

Во время капитального ремонта была произведена перепланировка помещений, увеличена общая площадь, заменена электропроводка и вся система коммуникаций.

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Источник: 13.fsin.su