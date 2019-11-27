В Мордовии сотрудники исправительных учреждений предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №12 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 2 годам лишения свободы от жительницы Мордовии, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, который был спрятан ухищренным способом в банке с кремом.

В лечебно-профилактическом учреждении №21 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 17 годам лишения свободы, были обнаружены и изъяты 10 мобильных телефонов, которые были спрятаны в консервных банках.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su