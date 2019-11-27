В Саранске обсудили благоустройство парка Ленинского района

В администрации Саранска обсудили проект предстоящего благоустройства парка Ленинского района.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел встречу с представителями ООО «ТЭС Проект», занимающимися подготовкой проекта реконструкции лесопарковой зоны Ленинского района.

Решение о проведении благоустройства в упомянутом парке было принято горожанами в ходе приема предложений и открытого рейтингового голосования.

В начале ноября в парке прошел комиссионный обход во главе с мэром Саранска.

Рассматриваемый парк после реконструкции должен стать зоной для спокойного семейного отдыха и занятий спортом. Принципиальным решением при благоустройстве стало максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений.

Создатели проекта благоустройства сообщили, что они постарались максимально использовать существующие пешеходные дорожки, чтобы не перегружать ими лесопарковую зону.

Известно, что в парке будет создана игровая зона для детского отдыха, площадка с уличными тренажерами и спортивным оборудованием для воркаута, а также появятся пункты проката спортинвентаря. Место, где ранее размещалось колесо обозрения, будет переоборудовано под многофункциональную спортивную площадку. Кроме того, будет выделено место для тихого отдыха в виде веранд, а также будут оборудованы беседки для барбекю. Помимо этого, в парке будет много лавочек.

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов во время обсуждения проекта благоустройства обратил внимание на то, что на территории лесопарковой зоны инженерные коммуникации для наружного освещения есть, но они охватывают лишь её часть. Градоначальник поручил просчитать расходы на прокладку дополнительных сетей.

Кроме того, глава городской администрации сообщил, что предпринимателям будет предложено разместить точки общественного питания в парке.

В скором времени в проект благоустройства будут внесены корректировки, после чего он будет отправлен на государственную экспертизу.

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Источник: adm-saransk.ru