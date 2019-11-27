В Саранске состоялись учения на осеннем льду

В Саранске прошли учения на осеннем льду.

Указанные учения были проведены на водоеме, расположенном у стадиона «Старт».

Роли так называемых условных потерпевших и спасателей исполняли ученики старших классов школы №8.

Школьники продемонстрировали на практике способы спасения человека, терпящего бедствие на льду, при помощи исключительно подручных средств, среди которых рыбацкий ледобур, шнур, палки и куртки, а также способы самоспасения.

Затем была продемонстрирована поддерживающая сила спасательного жилета.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили благоустройство парка Ленинского района.

Источник: adm-saransk.ru