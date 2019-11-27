Аэропорт Саранска готовится к увеличению пассажиропотока

В аэропорту Саранска увеличится пассажиропоток.

Недавно аэропорт Саранска получил статус международного. Воздушная гавань постепенно начинает соответствовать новому формату работы.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что в ближайшем будущем ежегодный пассажиропоток в аэропорту Саранска будет составлять 500 тыс. человек. В настоящее время рассматриваемый показатель равен 100 тыс. человек.

Владимир Волков также отметил, что примерно через четыре месяца будет обеспечена возможность летать во многие страны мира.

По информации «Известий Мордовии».

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