В Ковылкинском районе пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.
Днём 26 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Троицк. На улице Чапаева загорелись надворные постройки и частный жилой дом №29.
Огонь полностью уничтожил указанные строения на общей площади 98 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru