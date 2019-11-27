В Саранске водитель легкового автомобиля сбил пешехода

В Саранске 39-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Инцидент произошел утром 26 ноября в Пролетарском районе города. 20-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21120, во время движения по улице Пушкина совершил наезд на 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

Пешеход доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 56-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф