В Саранске в результате ДТП пострадала 7-летняя девочка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 7-летняя девочка.

Происшествие произошло 26 ноября, в 14:10 возле дома №59А, расположенного по адресу – улица Коммунистическая. По предварительной информации, 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген», не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Форд», по причине чего машины столкнулись. Затем второе транспортное средство врезалось в световую опору, а после этого сбило стоявшую на тротуаре девочку 7-летнего возраста.

7-летняя пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В отношении водителя «Фольксвагена» были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф