В Ельниковском районе в ДТП пострадал 63-летний мужчина

В Ельниковском районе в ДТП с участием фургона и грузового автомобиля пострадал 63-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 26 ноября на 83-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. 63-летний гражданин, управлявший фургоном марки ГАЗ, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю марки КамАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель фургона получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Читайте также о том, что в Саранске в результате ДТП пострадала 7-летняя девочка.

Источник: гибдд.рф