В Саранске водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе

В Саранске 11-летний мальчик попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 26 ноября на территории Ленинского района города. 39-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Форд-Фокус», возле дома №55, расположенного по адресу – улица Красноармейская, допустил наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легкового автомобиля сбил мужчину.

Источник: гибдд.рф