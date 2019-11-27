В Атяшевском районе горела баня

В Атяшевском районе произошло возгорание бани.

Ранним утром 27 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Батушево. Возле дома №92, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 28 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф